الدراويش يبحثون عن الحقيقة 2 - عبدالحميد برتو

2022/02/26 | 16:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالحميد_برتو لمحة من سيرة مصطفى الحلّاجيساعد التعرف على سيرة أي كاتب في فهم جوهر وروح نصه.



تُبنى على هذا التصور إمكانية القول: إن أي عمل إبداعي لا ينطلق من فراغ.



كما لا يحلق في فراغ أيضاً.



ولن يكون النص في كل الأحوال، بمعزل عن كاتبه، من حيث المضامين والأسس والأشكال، سواءً أخذت تلك الحالة صفة التأثير المباشر أو غير المباشر.



يحمل أي نص أو حدث مسرحي شبكة واسعة من العلاقات الإجتماعية، الحالات النفسية، ردود ......





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