الاردن الاقرب لاحتضان مباراة العراق والإمارات

2022/02/26 | 16:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..باتت العاصمة الاردنية عمان، الاقرب لاحتضان مباراة العراق والامارات في تصفيات كأس العالم.وقال مصدر في اتحاد الكرة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لم يرسل اي رد او اشعار الى اتحاد الكرة بشأن اقامة مباراة العراق والامارات في العراق”.واضاف ان “اتحاد الكرة خاطب نظيره الاردني من اجل احتضان […]

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