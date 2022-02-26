غضب في مواقع التواصل على رئيس الجمهورية المنتهية ولايته

2022/02/26 | 16:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

التهبت مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة على خلفية إصدار رئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح مرسوما جمهوريا لاعفاء نجل محافظ النجف المستقيل لؤي الياسري، عن محكوميته، بعد ان حكم بالسجن المؤبد بتهمة المتاجرة بالمخدرات مستغلا منصب والده.

وأظهرت وثائق بتوقيع برهم صالح، عبارة عن مرسوم جمهوري يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق.

وبحسب تاريخ المرسوم يظهر أن صالح قد أصدره بعد نهاية ولايته كرئيس للجمهورية واقتصار مهامه على دعوة مجلس النواب العراقي الجديد للانعقاد واختيار مجلس رئاسة له وفق الدستور العراقي.

وكان نجل محافظ النجف السابق قد أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات في 2018 وحكم بالمؤبد، قبل ان يصدر مرسوما جمهوريا من صالح بالعفو عنه وبتوصية من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بحسبما تظهرالوثائق.

ورصدت “يس عراق” جملة من التغريدات والتفاعل الغاضب في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية هذا العفو، خصوصا وان التهمة تتعلق بتجارة المخدرات وهي الأزمة التي بدأ يعاني منها العراق بشكل خطير منذ العام الماضي.

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