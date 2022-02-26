عشرات الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين يتجهون لدول أوروبية

2022/02/26 | 16:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب وزير الداخلية البولندي، باول سفيرناكر، السبت، أن 100 ألف أوكراني عبروا الحدود البولندية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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