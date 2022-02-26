هل سيقطع القضاء يد الكاظمي الضاربة ؟؟

2022/02/26 | 16:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / أياد السماوي… لا زالت تداعيات محاصرة واقتحام دار القضاء والعدالة في الكرخ تتفاعل على كافة المستويات الرسمية والشعبية , وبالرغم من أنّ مظاهر الرفض والشجب لهذا العمل المشين والسابقة الخطيرة في التجاوز والتطاول على دار القضاء العراقي لا زال خجولا ولم يصل إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه , خصوصا من قبل […]

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