ميسان.. القبض على 4 متهمين وضبط أسلحة بعمليات متفرقة

2022/02/26 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان ، اليوم

السبت ، القبض على عدد من المتهمين

ومصادرة أسلحة في مناطق مختلفة من عموم

المحافظة .

وذكرت المديرية في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أن مفارز قسم شرطة

قضاء الكحلا

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