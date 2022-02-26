الخارجية تكشف حقيقة اعتقال عراقي مقيم في أوكرانيا

2022/02/26 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم

السبت، حقيقة اعتقال عراقي مقيم في

أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد

الصحاف في بيان مقتضب، انه "لا صحة لما

يتم تداوله بشأن القاء القبض على مواطن

عراقي مقيم

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