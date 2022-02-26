انجاز اعمال تبطين القناة الرابط بين شط آل ابراهيم ومحطة الضخ في ذي قار

2022/02/26 | 16:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن مدير الموارد المائية،المهندس غزوان عبد الامير، اليوم السبت، انجاز اعمال تبطين القناة الرابط بين شط آل ابراهيم ومحطة الضخ في محافظة ذي قار.وقال مدير الموارد المائية، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” حسب توجيهات المحافظ بضرورة الانتهاء من أعمال التنفيذ في المواعيد المحددة، مع مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ […]

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