العراق ينسق مع بولندا لتقديم الدعم لأفراد الجالية الخارجين من أوكرانيا

2022/02/26 | 16:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم السبت، أن العراق ينسق حالياً مع بولندا لتقديم الدعم لأفراد الجالية الخارجين من أوكرانيا.وقال الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "سفارة جمهورية العراق في بولندا تنسق مع السلطات البولندية وحرس الحدود لتقديم الدعم لأفراد الجالية ممن يتمكنون من الخروج من أوكرانيا".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية، أنها لم تتلق طلباً من الجالية العراقية في أوكرانيا لمغادرتها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الخارجيّة تتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في أوكرانيا وانعكاسات ذلك على أمن وسلامة الجالية العراقيّة الكريمة"، لافتاً الى أن "الوزارة أصدرت بياناً بتاريخ 2022/2/12 حثّت فيه الجالية العراقية على إمكانيّة مغادرة الأراضي الأوكرانيّة نتيجة تطورات المشهد هناك، توخيّاً لأمنهم وسلامتهم".وأضاف أن "وزير الخارجيّة اجرى اتصالاً هاتفياً بالقائم بالأعمال العراقي بتاريخ 2022/2/24 وتابع خلال الاتصال أوضاع الجالية العراقيّة والكوادر العاملة في السفارة ودعا لبذل الجهود الممكنة في ظلِّ الوضع الراهن بما يكفل أمن وسلامة العراقيين، مبينا أنه "وبتوجيه من وزير الخارجيّة تمَّ اتخاذ جملة خطوات لتأمين مبنى السفارة العراقيّة في كييف وبالتنسيق مع السلطات هناك".وأشار الصحاف الى أن "سفارة العراق في كييف تواصلُ عملها في ظلِّ ظروف استثنائيّة ولم تتلق طلباً من الجالية العراقية في أوكرانيا لمغادرتها".وأوضح أن "عدد الجالية العراقية في أوكرانيا يبلغ (5537) فرداً من بينهم (450) طالباً يتوزعون على 37 جامعة.

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