7 فوائد صحية للتوقف عن تناول السكر

2022/02/26 | 16:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قد يبدو الاستغناء عن السكريات المضافة لمدة شهر صعبًا في البداية ، لكن الفوائد التي يمكن أن تجلبها تستحق العناء، من انخفاض مخاطر الإصابة بمرض السكري إلى صحة الأمعاء بشكل أفضل وتقليل القلق ، فى السطور القادمة سنوضح لك الآثار المذهلة للتخلي عن السكر لمدة ثلاثين يومًا، وفقا لما نشره موقع ” eatthis”.[…]

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