هبوط اضافي بنسبة اصابة كورونا في العراق.. الموجة الرابعة تقترب من الانتهاء

2022/02/26 | 16:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

مازالت نسبة الاصابة بفيروس كورونا بانخفاض مستمر، وتقترب من تسطح المنحنى وانتهاء الموجة، حيث بلغت اليوم 8%، فيما كانت نسبة الاصابة قبل دخول الموجة الرابعة 3% قبل ان ترتفع الى 25% وتعود لتهبط.

واظهر الموقف الوبائي تسجيل 878 اصابة باجراء 10514 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة تبلغ 8 % فقط، انخفاضا من 25% التي سجلها العراق في ذروة الموجة الرابعة قبل اسابيع.

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