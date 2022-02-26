كييف تشدد حظر التجول: أي شخص بالشارع بعد الخامسة عصرا

2022/02/26 | 16:18 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية تشديد حظر التجول المفروض على كييف، محذرا من أن أي شخص سيكون موجودا في الشوارع بين الساعة الخامسة عصرا والساعة الثامنة سيعامل على أنه "عدو".

وقال فيتالي كليتشكو عبر تلغرام: "سيعتبر جميع المدنيين الموجودين في الشوارع خلال فترة حظر التجول أعضاء في مجموعات التخريب والاستطلاع التابعة للعدو".

إلى ذلك قال كليتشكو إن الوضع في كييف أصبح خطيرا حيث اقتربت القوات الروسية من المدينة.

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