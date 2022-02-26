بغداد تتحرك نحو عراقيين يحاولون الخروج من أوكرانيا إلى بولندا

2022/02/26 | 16:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، التحرك صوب بولندا، للتنسيق في نقل الجالية العراقية المتواجدة في أوكرانيا.

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وقال متحدث الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (26 شباط 2022)، إن "سفارة جمهورية العراق في بولندا تنسق مع السلطات البولندية وحرس الحدود لتقديم الدعم لأفراد الجالية ممن يتمكنون من الخروج من أوكرانيا".

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وأعلنت وزارة الخارجية، في وقت سابق، عن مخاطبة الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (24 شباط 2022)، ان "سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا خاطبت منذ يوم الاثنين (14 شباط 2022)، 27 جامعة ومعهد أوكراني يدرس فيها طلبة عراقيون، بتسهيل منحهم اجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الامني، وابداء الاهتمام والرعاية لهم".

وأضاف أن "السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الأوكرانية الى تزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع وأعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها".

يذكر ان السفارة العراقية في أوكرانيا حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الاراضي الاوكرانية الى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق اوكرانيا، كما دعتهم ايضا الى التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة.

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