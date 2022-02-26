“الحب أقوى من الحرب”.. أوكرانيان يتزوجان تحت القصف

2022/02/26 | 16:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرقص الحب متمرداً فوق جروح الحرب”، مقولة آمن بها ثنائي أوكراني قرر تحدي الهجمات الروسية وتزوجا أول أيام الحرب على بلادهما.وفي خضم الهجوم الروسي على بلادهما، أثبت يارينا أرييفا وسفياتوسلاف فورسين، بطلا القصة الأكثر رومانسية ودرامية في أوكرانيا، أن الحب أقوى من الحرب.كان من المفترض أن يتزوج أرييفا (21 عاما) وفورسين […]

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