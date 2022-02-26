بلينكن: واشنطن ستقدم لاوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي

2022/02/26 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار لصد الغزو الروسي.

وقال بلينكن في بيان “هذه الحزمة ستشمل وسائل عسكرية دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا على مواجهة تهديدات المدرعات والمقاتلات والمروحيات والتهديدات الأخرى”.

المصدر: AFP

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