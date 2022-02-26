الكرملين يتّهم أوكرانيا بأنها أحبطت إمكانية هدنة برفضها بدء مفاوضات

2022/02/26 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الكرملين ،اليوم السبت، في اليوم الثالث من الغزو الروسي لأوكرانيا، كييف بإحباط إمكانية هدنة برفضها بدء مفاوضات.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن “الرئيس الروسي أمر أمس (الجمعة)، بوقف تقدم القوات الرئيسية متوقعا بدء مفاوضات”.

وأضاف “بعد رفض الجانب الأوكراني المفاوضات، استؤنف تقدم القوات الروسية اليوم” السبت.

المصدر: AFP

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