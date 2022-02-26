NBA: فيلادلفيا سيكسرز يتغلب على مينيسوتا تيمبروولفز 133-102

2022/02/26 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

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لم يخيّب جيمس هاردن الآمال في ظهوره الأول مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، ليقوده للفوز على مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز 133-102 نقطة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

هاردن تألق وسجّل 27 نقطة واثنتي عشرة تمريرة حاسمة وقاد فريقه لقلب الطاولة والانتصار بالمواجهة، وأضاف جويل إمبيد 34 نقطة و10 متابعات، وتايريز ماكسي 28 نقطة، ليرفع فيلادلفيا رصيده إلى 36 فوزاً و23 خسارة في المركز الثالث ضمن المنطقة الشرقية،، ومع قدوم هاردن، يأمل فيلادلفيا في الارتقاء أكثر ومنافسة ميامي هيت وشيكاغو بولز على صدارة الشرقية.

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