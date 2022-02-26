تفاقم نضوب مياه “ابار الحدود” شرق ديالى.. وكارثة تلوح بالافق

2022/02/26 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي، السبت، عن تصاعد نضوب مياه ابار الحدود شرق ديالى.وقال مدير ناحية مندلي وكالة ( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي لـ /المعلومة/، ان “نضوب مياه ابار المناطق والقرى الحدودية تصاعد بنسبة 20% بسبب قلة مياه الامطار والسيول على الشريط بين العراق وايران ضمن حدودي ناحيتي قزانية ومندلي”.واضاف، ان “الابار […]

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