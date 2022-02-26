2022/02/26 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء التابعة إلى وزارة الصناعة المعادن، اليوم السبت، عن برنامجها الإنتاجي لشهر شباط الجاري بكُلفة بلغت ( ٣ ) مليار و ( ٨٩٨ ) مليون دينـار .وقـالَ مُدير عام الشركة، خالـد محيـي علـوان، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز إنَ “الملاكات العاملة في الأقسام […]

ظهرت المقالة بقيمة تُقـارب الـ 4 مليـارات دينـار..



شركـة أدويـة سامـراء تكشف عـن برنامجهـا الإنتاجـي لشهر شباط أولاً على ايرث نيوز.

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