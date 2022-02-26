الخارجية تعلن عن تنسيق مع بولندا بشأن العراقيين الخارجين من أوكرانيا

2022/02/26 | 16:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، أن العراق ينسق حاليًا مع بولندا لتقديم الدعم لأفراد الجالية الخارجين من أوكرانيا.

وقال الصحاف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "سفارة جمهورية العراق في بولندا تنسق مع السلطات البولندية وحرس الحدود لتقديم الدعم لأفراد الجالية ممن يتمكنون من الخروج من أوكرانيا".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحّاف، أعلن منح تخويل للقائم بالأعمال العراقي لمنح سمات دخول للأوكرانيات المتزوجات بعراقيين مع أبنائهم.

وأكد الصحاف في بيان، وجود "تنسيق عال المستوى مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا حسين الكاظمي"، مشيرًا إلى "تلقي طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا، وعددهم حتى الآن 76 طالبًا".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية، أن عدد الجالية العراقية في أوكرانيا يبلغ (5537) فردًا من بينهم (450) طالبًا يتوزعون على 37 جامعة.

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