شركـة أدويـة سامـراء تكشف عـن برنامجهـا الإنتاجـي لشهـر شبـاط الحالـي بقيمـة تُقـارب الأربعـة مليـارات دينـار

2022/02/26 | 16:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفـت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبية في سامراء التابعة إلى وزارة الصناعة المعادن، اليوم السبت، عن برنامجها الإنتاجي لشهر شباط الجاري بكُلفة بلغت ( ٣ ) مليار و ( ٨٩٨ ) مليون دينـار .وقـالَ مُدير عام الشركة، خالـد محيـي علـوان، في بيان إنَ “الملاكات العاملة في الأقسام الإنتاجية نفذت البرنامج الإنتاجي لشهر […]

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