الرئيس الأوكراني: ما زلنا نسيطر على كييف ونقاط مهمة حولها

2022/02/26 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير

زيلينسكي، اليوم السبت، ان معارك قوية

لحماية كييف جرت في فيشهورود وفاسيلكوف

استخدم فيها العدو المسيرات والمدرعات،

فيما بين ان الجيش لا يزال يسيطر على

كييف ونقاط مهمة حوله

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