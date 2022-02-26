خلال وقت قياسي.. القبض على ثلاثة متهمين قتلوا مواطن بـ

2022/02/26 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية،

اليوم السبت، القبض على ثلاثة متهمين

قتلوا مواطن بـ"السكين" إثر مشاجرة.

وذكرت القيادة في بيان، انه "بمتابعة

شخصية من قبل قائد شرطة محافظة

الديوانية والمنشآت اللواء ا

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