توضيح من الخطوط الجوية العراقية بخصوص الرحلات الى موسكو

2022/02/26 | 16:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، السبت، توضيحاً بشأن عدم السماح لطائرة عراقية بالهبوط في مطار موسكو .وقالت الشركة في بيان تلقته /المعلومة/ “تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن تبين للرأي العام والمسافرين الكرام ملابسات تأخر الرحلة المرقمة IA241 لطائرة الشركة من طراز B737 والتي كانت مجدولة اليوم السبت من بغداد […]

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