2022/02/26 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاء سبيل 4 عراقيين كانوا محتجزين بمركز شرطة في أوكرانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخلاء سبيل 4 عراقيين كانوا محتجزين بمركز شرطة في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخلاء سبيل 4 عراقيين كانوا محتجزين بمركز شرطة في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).