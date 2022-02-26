توضيح حول تأخر رحلة من بغداد الى موسكو

2022/02/26 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

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توضيح..

تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن تبين للرأي العام والمسافرين الكرام ملابسات تأخر الرحلة المرقمة IA241 لطائرة الشركة من طراز B737 والتي كانت مجدولة اليوم السبت من بغداد الى موسكو وذلك بسبب غلق الأجواء لمسار الرحلة المحادي لأوكرانيا من قبل السلطات الروسية علماً ان الاغلاق جاء بعد اقلاع الطائرة ووصولها الى فوق أجواء محافظة أربيل مما إستدعى الى إبلاغ قائد الطائرة بالإنتظار في الأجواء لحين إستحصال الموافقات الرسمية وتحويل مسار الرحلة الجديد بين جورجيا وكزخستان ثم الهبوط في مطار موسكو وبعد تأخر إستحصال الموافقات الفورية تم التوجيه لإعادة الطائرة الى مطار بغداد الدولي لحين إستحصال الموافقات الرسمية من قبل العمليات الجوية وسلطات الطيران للدول التي تم تحويل مسار الرحلة اليها والتي إستمر صدورها قرابة الساعتين وتم إستئناف الرحلة مباشرة لنقل المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى أرض الوطن علماً إنه سيتم إستمرار التواصل مع سلطة الطيران المدني الروسي للتأكد من إستمرار الرحلات بين بغداد وموسكو.

الخطوط الجوية العراقية26/2/2022

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