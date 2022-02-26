الخطوط الجوية تصدر توضيحاً بشأن عدم السماح لطائرة عراقية بالهبوط في مطار موسكو

2022/02/26 | 16:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، السبت، توضيحاً بشأن عدم السماح لطائرة عراقية بالهبوط في مطار موسكو.وقالت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،”تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن تبين للرأي العام والمسافرين الكرام ملابسات تأخر الرحلة المرقمة IA241 لطائرة الشركة من طراز B737 والتي كانت مجدولة اليوم السبت …

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