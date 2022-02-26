دراسة تكشف ارتباط التحرش والاعتداء الجنسي بارتفاع ضغط الدم لدى النساء

2022/02/26 | 16:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أنّ النساء اللواتي يتعرّضن للعنف الجنسي، أو للتحرش الجنسي في مكان العمل، أو لكليهما، يواجهن مخاطر طويلة المدى أعلى للإصابة بارتفاع ضغط الدم، مقارنة مع النساء اللواتي لن يختبرن صدمات مماثلة.

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