تفاصيل احتجاز 4 عراقيين حاولوا الخروج من أوكرانيا.. الخارجية تدخلت في الوقت المناسب

2022/02/26 | 16:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين تم اعتقالهم من قبل الشرطة الأوكرانية.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (26 شباط 2022)، إن "سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا تتمكن من إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين، وتدعو أبناء الجاليّة إلى أخذ الحيطة والحذر".

وأضاف، "حال ورود معلومات إلى سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا عن احتجاز أربعة مواطنين عراقيين في مركز للشرطة بمدينة (لفوف) غرب أوكرانيا، قامت السفارة بالتدخل الفوري ومخاطبة الجهات المختصة للتحقق من الموقف ومعرفة ملابسات الاحتجاز"، مبينا "قد أثمرت الجُهُود عن إخلاء سبيلهم، وجرى التواصل معهم من قبل السفارة للاطمئنان على أوضاعهم ".

وبين، "تجدر الإشارة إلى ان المواطنين العراقيين الأربعة قد توجهوا إلى الحدود الدولية الأوكرانية مع بولندا، وبعد تجوالهم في مركز المدينة بحثاً عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفّظ عليهم".

وختم البيان، "نهيبُ بأبناء الجاليّة العراقيَّة الكريمة أخذ الحيطة والحذر في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها أوكرانيا، والالتزام بتوجيهات الجهات الأوكرانية المعنية بحماية المدنيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم، وعدم مغادرة مساكنهم الّا في الحالات الطارئة والضرورة القصوى، وندعو أبناء الجاليّة للتواصل السريع مع السفارة حال حدوث أي طارئ لهم على رقم الخط الساخن: 00380979244948".

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