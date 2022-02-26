الخارجية العراقية: ننسق مع بولندا بخصوص الجالية العراقية في اوكرانيا

2022/02/26 | 16:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد الجالية العراقية في أوكرانيا يبلغ (5537) فرداً.

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