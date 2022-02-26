السفارة العراقية في اوكرانيا تتمكن من إخلاء سبيل 4 عراقيين محتجزين وتدعو لاخذ الحيطة والحذر

2022/02/26 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا، اليوم السبت، من إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين محتجزين، فيما دعت أبناء الجاليّة إلى أخذ الحيطة والحذر.وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز انه “حال ورود معلومات إلى سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا عن احتجاز أربعة مواطنين عراقيين في مركز […]

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