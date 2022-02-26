إصابة 3 لاعبين إثر انفجار عبوة ناسفة داخل حافلتهم

2022/02/26 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نادي باهيا البرازيلي لكرة القدم، إصابة ما لا يقل عن ثلاثة لاعبين بجروح عندما انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع داخل حافلة الفريق، وهم في طريقهم إلى المباراة.

وأوضح النادي، أن حارس المرمى دانيلو فرنانديز نقل إلى المستشفى بسبب إصابات في الوجه نتيجة تطاير الزجاج المحطم، كما أصيب الظهير الأيسر ماتيوس باهيا، والمهاجم مارسيلو سيرينو في الانفجار، فيما تضررت سيارة كانت بجوار حافلة الفريق من جراء الانفجار.

وبدأت الشرطة تحقيقا في الانفجار الذي وقع في مدينة سلفادور، مسقط رأس النادي، في حين أكمل اللاعبون الذين لم يصابوا بأذى طريقهم للمباراة عقب الحادث.

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