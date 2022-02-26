المطلبي: تكوين التحالفات حالة إيجابية والثبات الوطني بداية الخروج من الانسداد السياسي 

2022/02/26 | 16:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أعتبر السياسي المستقل سعد المطلبي، السبت، تكوين تحالف جديد من قبل الإطار التنسيقي حالة إيجابي على العملية السياسية وتحالف الثبات الوطني بداية للخروج من حالة الانسداد السياسي.وقال المطلبي في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “تكوين تحالف جديد تحت عنوان تحالف الثبات يخرج العملية السياسية من الانسداد السياسية إلى الانفراج “مبيناً أن “التحالفات الجديدة حالة […]

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