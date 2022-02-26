سقوط 3 قذائف أوكرانية على أراضي مقاطعة “روستوف” الروسية

2022/02/26 | 17:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، اليوم السبت، بأن ثلاثة قذائف هاون أطلقت من أوكرانيا سقطت على أراضي مقاطعة روستوف بجنوب روسيا.وقال الأمن الفدرالي في بيان له إن إدارة حرس الحدود التابعة له سجلت إطلاق نار من جانب أوكرانيا وسقوط ثلاثة قذائف من عيار 120 ملم في الأراضي الروسية بالقرب في منطقة ميليروفسكي […]

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