2022/02/26 | 17:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، توضيحا بشأن تأخر احدى الرحلات المجدولة من بغداد الى موسكو.وذكر بيان للادارة، انها تود ان “تبين تبين للرأي العام والمسافرين الكرام ملابسات تأخر الرحلة المرقمة IA241 لطائرة الشركة من طراز B737 والتي كانت مجدولة اليوم السبت من بغداد الى موسكو وذلك بسبب غلق الأجواء […]

ظهرت المقالة الخطوط العراقية: تأخر إقلاع رحلة بغداد – موسكو جاء بسبب إغلاق الأجواء أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط العراقية: تأخر إقلاع رحلة بغداد – موسكو جاء بسبب إغلاق الأجواء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط العراقية: تأخر إقلاع رحلة بغداد – موسكو جاء بسبب إغلاق الأجواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).