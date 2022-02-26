شاهد.. كلبان يركبان الدراجات النارية يحصدان ملايين المتابعين على

2022/02/26 | 17:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح لكلبين في كانساس متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاهدة مآثرهما على دراجة نارية.وقال جيزيس كارّاسكو إنّ القيام بجولة على الدراجة النارية برفقة كلبيه كان أمرًا عاديًا، حتى أنّهما يضعان خوذات صغيرة خاصة مصمّمة لهما.لكن منذ أن فتحت حبيبته حسابًا خاصًا بالكلبين على تيك توك، استمتع ملايين الأشخاص حول العالم بجولاتهما اليومية.

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