2022/02/26 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، استقرار اسعار المواد الغذائية في الاسواق المحلية في بغداد والمحافظات، باستثناء مادة الزيت الذي ينتج في اوكرانيا.وذكرت الوزارة في بيان نقلا عن الناطق الرسمي وتلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية دققت في اسعار جميع المواد الغذائية الموجوده في الاسواق المحلية ولاحظت […]

ظهرت المقالة بإستثناء مادة الزيت..



التجارة تؤكد استقرار المواد الغذائية في الاسواق التجارية أولاً على ايرث نيوز.

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