2022/02/26 | 17:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أوضحت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ،اليوم السبت، سبب تأخر الرحلة المرقمة IA241 لطائرة الشركة من طراز B73 والتي كانت مجدولة من بغداد الى موسكو.

وذكرت، إدارة الشركة في بيان أن “الاغلاق جاء بعد اقلاع الطائرة ووصولها فوق أجواء محافظة أربيل ما استدعى إبلاغ قائد الطائرة بالانتظار في الأجواء لحين استحصال الموافقات الرسمية وتحويل مسار الرحلة الجديد بين جورجيا وكزخستان ثم الهبوط في مطار موسكو”، مشيرة الى انه “بعد تأخر استحصال الموافقات الفورية ، تم التوجيه لإعادة الطائرة الى مطار بغداد الدولي لحين استحصال الموافقات الرسمية من قبل العمليات الجوية وسلطات الطيران للدول التي تم تحويل مسار الرحلة اليها “.

وأضافت، انه “تم استحصال الموافقات دام قرابة ساعتين، وتم بعدها استئناف الرحلة مباشرة لنقل المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى أرض الوطن”، مبينة، إنه “سيتم التواصل مع سلطة الطيران المدني الروسي للتأكد من تواصل استمرار الرحلات بين بغداد وموسكو”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية توضح اسباب “استدارة” طائرة عراقية كانت ذاهبة لموسكو) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية توضح اسباب “استدارة” طائرة عراقية كانت ذاهبة لموسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).