الفتح: حكومة الكاظمي تنفذ إجراءات بوليسية وتعسفية بحق المواطنين

2022/02/26 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اتهم عضو تحالف الفتح محمود الحياني، السبت، حكومة الكاظمي بممارسة إجراءات بوليسية وتعسفية بحق الشعب العراقي، فيما أشار الى أن التخبط في إجراءات الحكومة يدل على ضعفها.وقال الحياني لوكالة /المعلومة/، إن “حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته تمارس سلطات اعلى من سلطات الحكومة الجديدة”، مبيناً أن “التخبط في إجراءات حكومة تصريف الأعمال خير دليل […]

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