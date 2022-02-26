شيوخ الأزهر يرفعون أنفسهم فوق الله جل وعلا بمصادرة الرأى الآخر - أحمد صبحى منصور

2022/02/26 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور خلافا لكهنوت الأزهر : لا مصادرة للرأى فى الاسلام أولا : بين الاسلام والأديان الأرضية الشيطانية 1 ـ الاسلام دين الله جل وعلا ، هو جل وعلا وحده مالك السماوات ، وهو وحده مالك الدين الاسلامى ، قال جل وعلا : ( وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِباً أَفَغَيْرَ ال ......





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