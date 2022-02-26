الحرب ليس حلا وبوتين ليس بديلا - رشيد غويلب

2022/02/26 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب ااثار الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا ردود فعل متباينة، ليس بين المراكز العالمية والإقليمية المتصارعة او المتنافسة، ولكن حتى في أوساط قوى السلام والتقدم، التي ورغم رفضها الصريح للحرب، ودعوتها الصادقة للسلام، لا زالت أوساط منها تحاول ان تجد بها الشكل وذاك تبريرا، لما أقدم عليه الرئيس الروسي.



سوف لا اتتبع الاحداث المتسارعة، او اكرر ذكرها، فلقد اشير اليها كثير، وتعب معلقو الفضائيات من ال ......





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