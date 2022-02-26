الفتح: حكومة الأغلبية أصبحت من وحي الخيال

2022/02/26 | 17:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، عن قيام جهات سياسية بمحاولة خلق الفوضى والتخبط السياسي، فيما أشار الى ان هذه الجهات شعرت بان تشكيل حكومة الاغلبية أصبح “من وحي الخيال”.وقال الهلالي لوكالة /المعلومة/، إن “جهات سياسية شعرت بان الانسداد القائم تجاه حكومة الأغلبية وتشكيلها أصبح من وحي الخيال فذهبت باتجاه تحريك بعض الأوراق […]

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