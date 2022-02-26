إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين في أوكرانيا .. العراق يوجه نداء لمواطنيه

2022/02/26 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت،

إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين في

أوكرانيا، فيما وجهت دعوة للجالية هناك.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد

الصحّاف، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "سفارة جُمهوريَّ

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