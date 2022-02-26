الخطوط العراقية توضح سبب تأخر إقلاع رحلة بغداد - موسكو

2022/02/26 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت الشركة العامة للخطوط الجوية

العراقية، اليوم السبت، سبب تأخر إقلاع

رحلة بغداد – موسكو.

وقالت الشركة في بيان، إنها "تود أن تبين

للرأي العام والمسافرين الكرام ملابسات

تأخر الرحلة المرقمة IA241 لطائ

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