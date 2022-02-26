العراق ينسق مع بولندا لإجلاء العراقيين من أوكرانيا

2022/02/26 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت،

التنسيق مع بولندا لتقديم الدعم لأفراد

الجالية ممن يتمكنون من الخروج من

أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد

الصحّاف، في بيان مقتضب، إن "سفارة

جمهورية العراق في

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