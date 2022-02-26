وزارة الكهرباء تعلن تعرض محطة “القرنة” التحويلية لاطلاقات نارية 

2022/02/26 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، تعرض محطة القرنة التحويلية لعدد من الاطلاقات النارية ادت الى تضرر احدى المحولات الذاتية وخروجها عن العمل.وذكر اعلام الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه ” تعرضت محطة القرنة التحويلية ٤٠٠ ك.ف التابعة للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية مساء الخميس ٢٤ شباط ٢٠٢٢ […]

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