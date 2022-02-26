الخارجية تخصص أرقاماً ساخنة لأبناء الجالية العراقية في أوكرانيا

2022/02/26 | 17:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت وزارة الخارجيَّة، اليوم السبت، تخصيص أرقام ساخنة للتواصل والتنسيق وتقديم الدعم، في حال حدوث أي طارئ حرصاً على أمن وسلامة أبناء الجاليّة العراقية في أوكرانيا.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه وفي ظل الازمة الراهنة، وبغية تأمين التواصل مع أبناء الجاليّة العراقيَّة، خصوصاً المتواجدين على الحدود الدوليَّة بين أوكرانيا وبولندا، هنغاريا، رومانيا، ولغرض التواصل والتنسيق وتقديم الدعم، في حال حدوث أي طارئ، نورد في ادناه الأرقام الساخنة للتواصل عبرها والابلاغ عن أماكن تواجدكم:سفارة جُمهوريَّة العراق في كييف رئيس البعثة : 0038974007307أ.ضياء حمد :00380952041153أ.سعد البرزنجي :009647518503123الخط الساخن : 00380979244948سفارة جُمهوريَّة العراق في بودابست

003614411960سفارة جُمهوريَّة العراق في وارشو

00487926508030048730851480سفارة جُمهوريَّة العراق في بوخارست

0096477088854440040735826870

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