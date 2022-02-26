الثلث المعطل المانع الأكبر.. جلسة البرلمان بانتظار مفاجأة تغير موقف التحالف الثلاثي

2022/02/26 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الساسي المستقل سعد المطلبي، اليوم السبت، على صعوبة عقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في ظل وجود الثلث المعطل.

وقال المطلبي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، إن "التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية، تحالف السيادة، الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجميع الأطراف السياسية لم تتمكن بشكل منفرد من جمع 220 نائباً لعقد جلسة انتخاب رئاسة الجمهورية المقرر عقدها بشكل أولي في 3 من الشهر المقبل".

وأضاف ان "الثلث المعطل الذي يضم الإطار التنسيقي ونواب آخرين، سيمنع انعقاد تلك الجلسة".

وأوضح ان "هذا الامر سيدفع بالتحالف الثلاثي إلى إعادة تقييمه موقفه والمفاوضات السياسية مع الإطار التنسيقي، وفي حينها قد نشهد تغيراً في موقف بعض الأطراف الكردية والسنية وفقا لما يرد من معلومات بهذا الصدد".

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