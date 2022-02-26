2022/02/26 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تخصص أرقاماً ساخنة للتواصل مع الجالية العراقية بأوكرانيا

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