2022/02/26 | 17:24 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- استحصال الموافقات دام قرابة ساعتين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي بشأن تأخر إقلاع رحلة بغداد – موسكو) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي بشأن تأخر إقلاع رحلة بغداد – موسكو) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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